بالصورة – راقصة عربية شهيرة: “سأعتزل الفن وأرتدي نقاب”

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت فنانة الاستعراض والراقصة الشهيرة في تونس نرمين صفار متابعيها بإعلان نشرته عل حسابها عل تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وجاء فيه: ” سأعتزل الفن وأرتدي نقاب قول سبحان الله 7 مرات دز جام تدخل الجنة”. وأثار هذا موجة واسعة من الجدل ورأى بعض المتابعين أنها فعلت هذا على سبيل المزاح وفي إطار كذبة أبريل فيما أشار آخرون إلى أنه يمكن الجميع التوبة وخصوصاً في ظل الأزمة الكبيرة التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على “فيسبوك” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مطلقة على ذلك تسمية “رقصة كورونا”.

وبدت في الفيديو وهي تضع في يدها القفازات الطبية وتغطي وجهها بالكمامة وقالت لمتابعيها إنها اشتاقت إليهم وإنها تعود لهذا السبب بعد غياب.

وأضافت: “لم نلتق منذ مدة طويلة كيف حالكم مع كورونا. أنا أداوي المرض بالفن”. وعرضها هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن موضوع كورونا قضية حياة أو موت وأنه لا يمكن التعامل معه بالاستخفاف والسخرية.