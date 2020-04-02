قوات الأمن تقتحم موقع تصوير مسلسل “النحات”

اقتحمت قوات الأمن موقع تصوير مسلسل “النحات” للنجم باسل خياط من انتاج شركة ISeemedia، في فندق “بورتميليو” الكسليك، لقيامهم بفتح موقع للتصوير مخالفة أوامر عدم التجمع والطوارىء المعمول به حاليًا لمحاربة انتشار فيروس الكورونا.

ووجهت القوى الامنية انذاراً للشركة وغرامة مالية كبيرة، وقعتها على تعهد بعدم استئناف التصوير تحت طائلة المسؤولية، وإلا تمت مصادرة معدات التصوير وحجز مسؤولي الانتاج. واعتبرت محاولة استئناف التصوير دون إذن من الداخلية مخالفة قانونية، لتعريض الشركة سلامة المشاركين والمجتمع لخطر محدق.

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