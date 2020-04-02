الأمير تشارلز يتحدث عن تجربته مع كورونا: تجربة غريبة ومحبطة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الأمير تشارلز للمرة الأولى منذ تعافيه من عدوى إصابته بفيروس "كورونا"، حيث وصف في مقطع فيديو مدته أربع دقائق إصابته فيروس "كورونا" بأنها تجربة غريبة ومؤلمة، بعد التعافي من العدوى.

ووجه الأمير البالغ من العمر 71 عامًا الشكر لعاملي خدمات الطوارئ وموظفي المتاجر، مشددًا على أهمية العيش بأمل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد "تشارلز" ضرورة التعامل مع العمال الرئيسين، بما في ذلك موظفو الخدمة الوطنية الصحية بشكل خاص عند إنهاء نوباتهم.

وقال الأمير: "بعد أن التقطت مؤخرًا الفيروس ولحسن الحظ كانت الأعراض خفيفة، أجد نفسي الآن على الجانب الآخر من المرض ومازالت اتبع المسافة الاجتماعية والعزلة العامة".

وأضاف:"نظرًا لأننا نتعلم جميعًا، فإن هذه تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة، عندما لا يكون هناك وجود للعائلة والأصدقاء وتختفي الأساسيات الطبيعية للحياة فجأة".

وتابع:" في مثل هذا الوقت غير المسبوق والقلق، أفكر أنا وزوجتي بشكل خاص في كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم في مثل هذه الظروف الصعبة وفي أولئك الذين يعانون من المرض والعزلة والوحدة".

وأشاد الأمير تشارلز أيضًا بمن هم في الخط الأمامي في الخدمة الصحية الوطنية.

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ويعتبر ذلك الظهور الأول للأمير من منزله في اسكتلندا، وهو أول ظهور أيضًا منذ خروجه من الحجر الصحي يوم الاثنين الماضي.

كان قد أشار العلماء إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن يكون لديها بالفعل 1.8 مليون مريض بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت المملكة المتحدة أكبر ارتفاع في عدد الوفيات منذ بدء انتشار المرض، ووصولها إلى 563 حالة وفاة عن اليوم السابق.

كان قد شوهد الأمير تشارلز في صحة جيدة وهو يصفق في حدث Clap For Our Carers في بريطانيا قبل أيام.

وجاءت نتائج اختبار الأمير تشارلز، 71 عامًا، إيجابية بفيروس كورونا، إلا أن إصابته لم تمنعه من المشاركة في الحدث الذي قاده العديد من المشاهير في بريطانيا لشكر العاملين في المجال الطبي على جهودهم ضد فيروس "كورونا".

وعبر الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا عن تقديرهم للخدمات الصحية من خلال الوقوف على نوافذهم وشرفاتهم للتعبير عن فرحتهم وإطلاق الألعاب النارية.