كورونا يلغي "أدنبره الدولية" و"بايروت للأوبرا"

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برلين: أعلن منظمو مهرجان بايروت الشهير للأوبرا في ألمانيا إلغاءه بعدما كان مقررًا اعتبارًا من 25 يوليو المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون في بيان نشر على موقع المهرجان الإلكتروني "يؤسفنا الاضطرار إلى إلغاء دورة العام 2020 بسبب الوباء"، إذ إن التدابير المعمول بها راهناً تجعل من الصعب جداً خصوصاً تنظيم التدريبات التي كان يفترض أن تبدأ في الأيام المقبلة.

يتمحور المهرجان على أعمال فاغنر. وكانت دورة هذه السنة تشمل عرض "خاتم نيبلنغين" لريتشارد فاغنر. وستبقى البطاقات التي بيعت للعام 2020 صالحة لدورة السنة المقبلة على ما أكد المنظمون. وتسبب الوباء بإلغاء أو إرجاء الكثير من الملتقيات الثقافية. وكان المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا ريتشارد فاغنر أسس مهرجان بايروت العام 1879. وهو يعتبر من مهرجانات الأوبرا الرئيسة في العالم.

وألغيت مهرجانات ادنبره الدولية للمرة الأولى منذ 70 عاماً كذلك. وقالت شونا مكارثي الرئيسة التنفيذية لجمعية "فرينج" إن قرار إلغاء مهرجانات "ذي فرينج" و"إنترناشونال فيستيفال" ومهرجان الجاز والبلوز و"بوك فيستيفال" و"ميليتري تاتو"، كان "مؤلماً جداً". وأضافت "ومع ذلك، بعد أخذ النصائح والنظر في كل الخيارات، نعتبر أن هذا هو الإجراء المناسب". وتدر المهرجانات، وهي منصة للفنانين المحترفين والهواة، عائدات قدرها حوالى 300 مليون جنيه إسترليني على الاقتصاد المحلي.

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وهي تضم أكثر من خمسة آلاف فعالية في عاصمة اسكتلندا طوال شهر أغسطس، وتستضيف نحو 25 ألف فنان وكاتب ومؤد من 70 دولة وتستقطب نحو 4,4 ملايين شخص. وقال فيرغوس لينهان مدير مهرجان ادنبره الدولي إن أزمة فيروس كورونا تزيد من أهمية فعاليات العام المقبل.

وأوضح "نحن ندرك أن مهرجانات ادنبره تلعب دوراً مهماً جداً في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمدينتنا وبلدنا ولم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة". وتابع "نتعاطف مع جميع العاملين الرئيسيين في البلاد ونأمل في أن نتمكن من الاحتفال بجهودكم البطولية عندما يمر هذا الوباء المروع". وسيعيد منظمو المهرجان الاموال التي دفعها المشاركون في مقابل مشاركتهم والتذاكر للجمهور.

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