ساحر الأوكورديون الذي تتلمذ على يد مدرس ياباني.. معلومات وحكايات عن حسن أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم 2 أبريل سنة 1948، ولد الموسيقار والملحن الكبير حسن أبوالسعود، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كان والده عازف لآلة الكلارينيت، ثم تولى والده رئيسا لإذاعة ليبيا، لذا قضى الفنان حسن أبوالسعود طفولته الأولى في ليبيا، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة 1970.

ترسخ اسم ابو السعود في الوجدان المصري بموسيقى خالدة منها موسيقى مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، ومسلسل "العطار والسبع بنات"، ومسلسل "نحن لا نزرع الشوك"، ومسرحية "لعبة الست"، وغيرها من الأعمال الخالدة.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات حسن أبوالسعود:

البداية الفنية

بدأ الفنان حسن أبوالسعود حياته المهنية كعازف لألة الأكورديون في فرقة صلاح عرام الموسيقية الشهيرة، لكنه ترك الفرقة ليسافر إلى اليابان بصحبة فرقة رضا للفنون الشعبية، وفي اليابان تخصص في دراسة الموسيقى على يد مدرس ياباني.

عمل أبو السعود مع كوائف مختلفة من المطربين، حيث عمل مع فريد الأطرش، كما عزف في فى فرقة أحمد عدوية، ولقب بساحر الأكورديون.

كما لحن أبو السعود لمعظم مطربي عصره، مثل "هاني شاكر، محمد منير، راغب علامة، خالد عجاج، سميرة سعيد، ووضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية، مثل: العار 1982، والكيف 1985، والبيضة والحجر 1990، وغيرها.

عمل لفترة من حياته في الملاهي الليلية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، وهو أول موسيقار يدخل الربع تون الشرقي في آلة غربية، وتدرج أبوالسعود في العمل النقابي، حتى أصبح نقيبًا للموسيقيين عام 2004.

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أزمة شيرين

وقعت أزمة بين المطربة شيرين وحسن أبو السعود وقت أن كان نقيبا للمهن الموسيقية، ووجهت له اتهامات في برنامج البيت بيتك بالتليفزيون المصري، وشهدت الحلقة اتصالاً من المطرب هاني شاكر، ليرفض ما قالته شيرين، ومهاجما تدني مستوى الحوار إلى حد الاتهامات على الهواء.

ورد حسن أبو السعود، توفي بعد الواقعة بشهرين، على تصريحات شيرين قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وقال أبوالسعود في تصريحات صحفية، إن أزمة شيرين مع النقابة، التي وصلت إلى حد منعها من الغناء وقتها، سببها عدم وفائها بتعاقدها مع المنتج نصر محروس وأيضا عدم تسديد مبلغ 300 ألف جنيه للنقابة كرسوم على حفلاتها.

ستار ميكر

شارك أبو السعود مع الشاعر بهاء الدين محمد والموسيقار حلمي بكر وجيهان الناصر، في برنامج المسابقات الشهير ستار ميكر، وغنى له الفنان الشعبي حجازي متقال مقطع من أغنيته الشهيرة "صاحبك بيضحك".



الوفاة

توفي حسن أبو السعود في القاهرة في 17 أبريل 2007 نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية من جراء مضاعفات مرض السكري، الذي عانى منه طول حياته بسبب وزنه الزائد، بعد أن وضع موسيقى مسلسل "سوق الخضار" لفيفي عبده.