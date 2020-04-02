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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل اللهم إني صائم مع الفنان مصطفى شعبان، وأكثر من 6 سنوات عن آخر بطولة لها في مسلسل كيد الحموات، وهو الذي قدمته بعد غياب أيضا 5 سنوات، عادت الفنانة ماجدة زكي بمسلسل قوت القلوب، الذي يعرض حاليا على قناة الحياة.
المسلسل حقق نجاحا كبيرا مع حلقاته الأولى، وبدت الفنانة ماجدة زكي لم تفقد توهجها الفني، كأنها لم تغب، في حين أن فنانين آخرين يفقدهم الغياب النجومية والتوهج، ويتجاهلهم الجمهور عند العودة.
"الخليج 365" استطلع آراء نقاد للحديث عن ذلك الأمر.
من جانبها قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله إن الفنانة ماجدة زكي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولها أسلوبها الخاص في التمثيل، وكذلك لها تاريخ طويل، ولذلك فإن غيابها يكون مؤثرا، وعودتها تكون مترقبة من الجمهور.
وأضافت خير الله إن العودة تحقق نجاحا أكبر إذ كان العمل جيدا.
وأوضحت أن هناك بعض الممثلين وجودهم لا يكون مؤثرا، وبالتالي غيابهم أو عودتهم لا تشغل الجمهور كثيرا.
أما الناقد طارق الشناوي أوضح أن ماجدة زكي فنانة موهبة واستثنائية، ولا يمكن تصنيفها هل ممثلة درامية أم كوميدية،فهمي تمتلك موهبة التمثيل، وتضفى لمسة خاصة على أدوارها.
وأضاف أن هذه اللمسة الخاصة تجعل الجمهور متشوق لعودتها ورؤيتها، فالناس تفتقد هذه البصمة عند غيابها.
ولفت إلى أن ماجدة ليست مقلة فقط في أعمالها بل في الظهور البرامجي، وهو ما يجعل الجمهور في انتظارها، وتحقق أعمالها نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "قوت القلوب".. ناقدان: "بصمة ماجدة زكي تجعل الجمهور في انتظارها رغم الغياب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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