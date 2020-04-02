حسن شاكوش ضيف برنامج "لايف من الوبليكس" مع أبلة فاهيتا

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة تجمعه مع أبلة فاهيتا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً: "إنتظروني معأبلة فاهيتا بكرة الساعة 11 بليل على قناة ontv".
ويحل "شاكوش" ضيفاً، في البرنامج الشهير "أبلة فاهيتا" في أولى حلقات برنامجها "لايفمن الدوبليكس"، في موسمها الجديد، والمقرر عرض أولى حلقاته مساء،اليوم ، عبر قناة On.
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة تجمعه بأبلة فاهيتا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً: "إنتظروني معأبلة فاهيتا بكرة الساعة 11 بليل على قناة ontv".
وطرحت قناة on البرومو الأول للبرنامج، حيث كشفت أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
يذكر ان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد طرح، منذ ايام، أغنية "شارع أيامى"، تتر مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، ومن المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.
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