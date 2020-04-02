عابد فهد يستذكر والده الراحل بصورة من شبابه

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل السوري ​عابد فهد​ والده الراحل الفنان السوري ​جورج فهد​، معبراً عن إشتياقه الشديد له ولصوته الطربي، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي لوالده وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "يا محلا الفسحة"، وأرفقها بصورة له.

وعلّق بالقول:"اشتقنالك بابا.. اشتقنا لصوتك الجميل الدافي الذي اطربنا العمر كله.. وانشالله بالملكوت". وذكر أن الصورة للراحل من أيام شبابه في عام 1960.

يشار إلى أن الممثل عابد فهد متواجد حالياً في بيروت، حيث أنه أجبر على البقاء هنا بعيداً عن عائلته بعد إقفال الحدود والمطار بسبب إجراءات الوقاية من ​فيروس كورونا​، وذلك كونه كان يصور هنا مشاهده في مسلسله الجديد "الساحر" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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