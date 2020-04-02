هل يعود الأمير وليام كطيار إسعاف جوي لمكافحة كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - نظراً إلى أنّ والده الأمير تشارلز كان مريضاً في الفترة الماضية بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، ورحيل شقيقه الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل ومنع الأمير أندرو فعلياً من الحياة العامة، يبدو أن ​الأمير وليام​ حريص جداً على فعل أيّ شيء للمساعدة في مكافحة هذا الوباء.

وجاء ذلك بعد تصريحه عن رغبته في العودة إلى NHS كطيار إسعاف جوي للقيام بواجبه، وهو الذي كان خدم في هذا المجال لمدة عامين حتى عام 2017.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أدلى وليام بهذا التصريح خلال زيارة لمركز اتصال NHS في كرويدون، جنوب لندن، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مصدر لصحيفة "صن" إنّ ويليام يُفَكِّر جَدِّياً في العودة كطيار إسعاف جوي للمساعدة في الوباء الحالي

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