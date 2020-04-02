سيرين عبد النور تكشف عن وجه إبنتها للمرة الأولى-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عن وجه إبنتها تاليا للمرة الأولى، حيث ظهرت معها في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة لسابين شقيقتها.

وظهرن الثلاثة في الفيديو وهنّ يعملن على إعداد الحلوى "صفوف" وذلك خلال قضائهنّ للحجر المنزلي تفادياً لإنتشار فيروس كورونا.

وعلّقت سيرين على الفيديو بالقول:"وهيدي بنتي تاليا مع أختي سابين رح نعمل مع بعض (صفوف)، خليك البيت".

ومن ناحية أخرى، وبعد أن كان وجه أحد المتابعين لسيرين سؤالاً مفاده:"طب بما انو هيك هيك عم نحكي ع الاكل شو اطيب اكله عندك واختاري حدا من الوسط الفني بتعزميه عليها .... وطبعاً اذا اكله بحبها انو بجي انا كمان اذا ما عندك مانع"، فردت عليه :"وائل كفوري بعزمو على الفصوليا بحبها كتير او شيش طاوق نجوى كرم بتحب السلمون المشوي وتبولة".

وحين سؤال سيرين من قبل أحد المتابعين عن الطبق الذي ستدعو الفنانة اللبنانية إليسا إليه، فردت سيرين :"شيش برك مع رز".

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