شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل V Wars بعد موسم واحد من التقييمات الجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل V Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و 7.8، على موقع IMDB، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، العمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى عام 2014.

الكتاب المستند منه المسلسل نشر في عام 2012 من قبل IDW ، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب مصاصي الدماء، ومجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصي الدماء".

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وشارك في بطولة العمل جنبا إلى جنب مع سومرهالدر، كل من كايل بريتكوف، ادريان هولمز، جاكي لاي، بيتر اوتربريدج، كيمبرلي سو موراي، سيدني ماير، لورا فاندرفورتس، تيدي موينيهان، جريج بريك، تيد أثيرتون، جوناثان هيجنز، بو مارتين.

ودار المسلسل حول الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل في عالم من الرعب عندما يتم إطلاق فيروس يتسبب في ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ، ولكن يحول هذا المرض أفضل صديق له، مايكل فاين، إلى مصاص دماء مفترس يتغذى على دم أي من البشر من حوله عند شعوره بالجوع، ومع انتشار المرض وتحول عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات تضع الناس العاديين في مواجهة العدد المتزايد من مصاصي الدماء، ويتنافس سوان وزوجته نيكي مع الزمن لفهم ما يحدث، بينما يرتفع فاين ليصبح زعيم مجتمع مصاصى الدماء.

يذكر أن سومرهالدر لعب دور مصاص دماء في مسلسل الفانتازيا The Vampire Dairies، الذى طرحت أول حلقاته في عام 2009، وطرح منه 8 أجزاء، وعرضت أخر حلقات الموسم الثامن من العمل في 10 مارس من عام 2017.