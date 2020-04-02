سامح الصريطى عن "جمع سالم": "لم نتوقف.. مستمرون لكن ببطء"

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الفنان سامح الصريطى ما تردد عن توقف تصوير مسلسل جمع سالم، للفنانة زينة بسبب فيروس كورونا.
وأضاف الصريطي لـ"الخليج 365": "مستمرون في التصوير، ولم نتوقف، إلا اننا نصور بمعدل بطيء بعض الشيء، بسبب ظروف الحظر الحالية".
وعن خوضه السباق الرمضانى بعملين و هما "جمع سالم" و"حب عمري"، قال: "انتهيت من تصوير ثلث دوري فى كل منهما، و لا أفضل الإفصاح عن دوري خلالهما، فأنا عادة أحب أن يرى المشاهد العمل بنفسه وأن تصل إليه رسالته عند عرضه".
وعن احتياطاته الوقائية الحالية، قال: "عند خروجي في فترة الصبح أحرص على تواجد الكحول معى طيلة الوقت للتعقيم، وألتزم البيت في موعد حظر التجوال عاكفا على القراءة ومتابعة الأخبار".
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