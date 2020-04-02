هكذا احتفلت إليسا باليوم العالمي للتوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

حرصت الفنانة إليسا على الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق اليوم الخميس ٢ أبريل.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "المسافة الإجتماعية ضرورة بهذه الأوقات الصعبة.. بس الصلاة والمحبة أقصر مسافة للقلب حتى ولو عن بُعد، خاصةً للأشخاص اللي عندهم توحد".

وانتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغاني لبنانية و10 أغاني مصرية.