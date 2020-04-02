تراند اليوم : فنانة مصرية ترد على هجوم بعض الكويتيين بصورة مثيرة للجدل: ردنا هيكون بصورة واحدة بس

دخلت فنانة مصرية شهيرة على خط الأزمة المثارة بسبب هجوم بعض الحسابات الكويتية على المصريين والمطالبة بطردهم من الكويت.

ونشرت الفنانة المصرية راندا حافظ صورة لعدد من أفراد الجيش المصري بالكويت إبان حرب الخليج .

وعلقت على الصورة قائلا: إحنا أرقى من إننا نعاير أو نقول كلام فيه أى إهانات إحنا ردنا يكون بصوره واحده بس ...#تحيا_مصر ألف مرة .

في سياق مقارب ، تبرأت الفنانة الكويتية حياة الفهد من التصريحات المنسوبة لها بشأن مطالبتها بطرد الوافدين المصريين من الكويت.

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وقالت "حياة" في مداخلة مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي عبر تلفزيون مصر الرسمي: لم أذكر اسم مصر في التسجيل المتداول .. هناك من يستغل ما قلته ليوقع بيني وبين المصريين.

وأضافت: والله ما قلت شيء عن المصريين .. تحية كبيرة جدًا لمصر وشعبها .. تعلمت الفن على أيدي المصريين .. و كل شيء آخر تعلمناه من المدرسين المصريين .

وتابعت: لا ألوم العمالة التي تتواجد بالكويت .. كلامي كان موجها لتجار الإقامات .