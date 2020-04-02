فن ومشاهير

تراند اليوم : حياة الفهد تظهر على التلفزيون المصري الرسمي وتفجر مفاجأة عن مطالبتها بطرد المصريين

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تبرأت الفنانة الكويتية حياة الفهد من التصريحات المنسوبة لها بشأن مطالبتها بطرد الوافدين المصريين من الكويت.

وقالت "حياة" في مداخلة مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي عبر تلفزيون مصر الرسمي: لم أذكر اسم مصر في التسجيل المتداول .. هناك من يستغل ما قلته ليوقع بيني وبين المصريين.

وأضافت: والله ما قلت شيء عن المصريين .. تحية كبيرة جدًا لمصر وشعبها .. تعلمت الفن على أيدي المصريين .. و كل شيء آخر تعلمناه من المدرسين المصريين .

وتابعت: لا ألوم العمالة التي تتواجد بالكويت .. كلامي كان موجها لتجار الإقامات .

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