تراند اليوم : حياة الفهد تظهر على التلفزيون المصري الرسمي وتفجر مفاجأة عن مطالبتها بطرد المصريين

تبرأت الفنانة الكويتية حياة الفهد من التصريحات المنسوبة لها بشأن مطالبتها بطرد الوافدين المصريين من الكويت.

وقالت "حياة" في مداخلة مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي عبر تلفزيون مصر الرسمي: لم أذكر اسم مصر في التسجيل المتداول .. هناك من يستغل ما قلته ليوقع بيني وبين المصريين.

وأضافت: والله ما قلت شيء عن المصريين .. تحية كبيرة جدًا لمصر وشعبها .. تعلمت الفن على أيدي المصريين .. و كل شيء آخر تعلمناه من المدرسين المصريين .

وتابعت: لا ألوم العمالة التي تتواجد بالكويت .. كلامي كان موجها لتجار الإقامات .

