شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو Tiger King يعلنان إمكانية عمل موسم ثانى للمسلسل الوثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتجان إريك جود وريبيكا تشيكلين،فى أحد اللقاءات ، حول إمكانية تجديد المسلسل الوثائقى Tiger King، لـ موسم ثانى على شبكة البث نيتفلكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وهو المسلسل الذي يركز علي الجريمة والمغامرة الحقيقية و الصراع بين جو إكزوتيك، صاحب حديقة حيوانات القطط الكبيرة " النمور"، الخاصة في أوكلاهوما، وكارول باسكن، مالك محمية الحيوانات غير الربحية.

وصرحت المنتجة ريبيكا تشيكلين أنها ليست متأكدة ولكن هناك المزيد من المغامرات لروياتها، حيث قالت " نعم لدينا كمية هائلة من اللقطات وهي قصة لا تزال تتكشف، ولكننا لسنا متأكدين بعد، ولكن يمكن أن تكون هناك متابعة لهذه القصة لأنه لا يزال هناك الكثير منها، وسوف تكون درامية ومليئة بالحيوية مثل ما حدث في السنوات القليلة الماضية "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الأنيمشن Castelvania، لـ موسم رابع، ولم تكشف الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد بعد، وأعلنت عن تجديد العمل من خلال تغريدة على حساب الشبكة الرسمى بـ موقع التغريدات تويتر، المسلسل من بطولة أصوات ريتشارد أرميتاج وجراهام ماكتافيش، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

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بالإضافة إلى ذلك تعمل شبكة Netflix على فيلم جديد مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة من الثمانينيات، Dragon's Lair، على أن يقوم الممثل العالمى ريان رينولدز، ببطولة العمل الجديد وإنتاجه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بالاشتراك مع شركات Vertigo Entertainment و Trevor Engelson of Underground، وغيرهم، سيقوم كل من دانييل و كيفين هاجمان، العمل الجديد.

وسيدور فيلم الـ Live Action الجديد، حول Dirk the Daring، وهو فارس ينطلق لإنقاذ الأميرة Daphne من التنين الشرير Singe والمعالج المسمى Mordroc، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بعد وقت قصير من طرح اللعبة، قامت شبكة ، ABC، بـ غنتاج مسلسل رسوم متحركة، استمر فى الفترة بين 1984 إلى 1985.