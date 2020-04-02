نجوم "عروس بيروت" عالقون في فندق في اسطنبول ووضعهم النفسي سيء



قبل اسابيع، سافر الفنانون ظافر العابدين وتقلا شمعون وكارمن بصيبص وجو طراد ورفيق علي أحمد الى العاصمة التركية اسطنبول، لتصوير الموسم الثاني من مسلسل " عروس بيروت" وبالفعل تم تصوير عدد كبير من المشاهد قبل أن يتوقف التصوير بعد تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة في تركيا.

ومع توقف التصوير، كان مطار بيروت قد اقفل في وجه الطيران المدني من قبل السلطات اللبنانية وبقي الفنانون عالقون في اسطنبول حيث يقيمون في احد الفنادق.

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مجموعة mbc سعت لإعادة الممثلين إلى بيروت عن طريق استئجار طائرة خاصة، لكن السلطات اللبنانية رفضت بحجة اقفال المطار، وطلبت الانتظار حتى يوم الأحد المقبل حيث ستبدأ بإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج.

ومن المقرر ان يخضع الممثلون للفحوصات قبل صعودهم إلى الطائرة وبعد وصولهم إلى بيروت، إلا أن البعض منهم متردد في العودة خوفاً من التقاط العدوى على الطائرة. وقد اكد مصدر من داخل المسلسل انهم قلقون وحالتهم النفسية سيئة.

يذكر أنه كان من المقرر تصوير مشاهد خارجية للمسلسل في بيروت، إلا أن التصوير تأجل ولم يحدد اي سقف زمني لاستئنافه.