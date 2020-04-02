ياسمين حلاوة ابنة ياسمين عبدالعزيز تخطف الانظار في اول ظهور لها!

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 05:52 صباحاً - خطفت ابنة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الانظار بعد تداول اول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كانت والدتها تحرص على إبقائها بعيدة عن الاعلام.
وظهرت ياسمين الصغيرة في صورة حديثة، حيث بدأت المقارنات بينها وبين والدتها النجمة ياسمين عبدالعزيز ومدى التشابه بينهما.
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