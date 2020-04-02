“هل تشعر بالزهق من البقاء في المنزل؟”.. هذه رسالة تامر حسني لك!

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 05:52 صباحاً - وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة الى الناس التي تشعر بالملل بسبب طول فترة العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر تامر حسني، فيديو عبر حسابه على انستغرام، قال فيه: “انا عايز اقول رأي في حاجة صغيرة جدا وبقول انه هو رأي شخصي والمتواضع جدا”.

وتابع تامر حسني: “انا شايف ناس كثير بتقول انا زهقت من قعدة البيت وفي كوميكس وفي نكت كثير على فكرة انه الواحد زهقان”.

واضاف تامر حسني: “لو لا قدر الله كان ربنا ابتلانا بوباء الحل فيه انه نحنا نطلع من البيت يعني لو كان الفيرس ده او غيره جاه في العفش وفي كل حتة في البيت والحل انك تاخد اهلك وولادك كلهم وتقعد في الشارع ساعتها كنا حنقول ايه”.

وختم تامر حسني كلامه قائلا: “المفروض بدل ما نقول زهقت لازم نقول الحمدلله ونقولها من قلبنا لأن الوباء ده معانا الصبر بتاعه ومشكلتنا انه نحنا قاعدين في البيت واكيد دي مش مشكلة”.