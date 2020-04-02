شاهد.. ميريام كلينك في وصلة رقص مجنونة على “فيرس” محمد رمضان!

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 05:52 صباحاً - نشرت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك مقاطع فيديو جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت ميريام كلينك، في احد هذه الفيديوهات، وهي ترقص بطريقة مجنوهة على اغنية “فيرس” للفنان المصري محمد رمضان مع فيلترات وايفيهات مختلفة.
ثم ظهرت ميريام كلينك بعدها وهي تتساءل: “كيف منكمل نقعد بالبيت يعني بتخيرونا يا نمرض يا نموت جوع يا ترى اي وحدة ارحم؟”.
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