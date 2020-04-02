تعرف على رسالة قصي خولي إلى زوجته في عيد ميلاده الـ44

استغل الفنان السوري، قصي خولي، احتفاله ب عيد ميلاده الـ44، في توجيه رسالة اعتبرها الكثيرون أنها "مبطنة" وخاصة في ظل الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي حدثت معه مؤخرًا بعد ظهور زوجته مديحة الحمداني، واتهامه بأنه لا يعير ابنهما أي اهتمام، حيث نشر "خولي" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل ابنه الصغير "فارس" أو كما يسميه "العميد جونيور" ويغني له أغنية قبل النوم، معلقاً عليه بالقول: "صاروا 44 سنة يا بابا.. بس بوجودك اختلف معنى السنين .. وشفت نورك بحياتي .. في مثل فارسي بيقول .. من ليس له ولد ليس في عينيه نور .. وانت نور عيوني يا ابني".



وفيما لم يتضح ما إذا كان مقطع الفيديو هذا حديث التصوير، أم إنه يرجع إلى فترة ما قبل الخلافات بين قصي وزوجته مديحة، خصوصاً وأنَّ قصي اعتمد على الإضاءة الخافتة لعدم تبيان ملامح طفله وحجمه، اعتبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الفنان السوري بنشر مقطع الفيديو هذا تحديداً وفي يوم احتفاله بعيد ميلاده ما هو إلا ردٌ عملي على اتهامات زوجته، التي أكدت في أكثر من فيديو بأنَّ قصي يسيء معاملتها ولم يتعرّف على ابنه.



هذا ويُذكر أن الفنان السوري لم يكتف بنشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بل قام أيضاً بنشر الفيديو عبر خاصية "الستوري" ليرشد الأشخاص إلى متابعة الفيديو، وكأنما كان يريد التأكد من رؤية الكثيرين لمقطع الفيديو.



وفي السياق ذاته، لم يكن مقطع الفيديو الذي نشره قصي هو الأول لتوجيه رسالةٍ مفادها أنَّه يرعى ويهتم بابنه، إذ قام في وقتٍ سابق بتغيير صورة البروفايل الخاص به عبر إنستغرام، واستخدم لهذه الغاية صورة له ظهر فيها وهو يحمل ابنه.



وكان الفنان السوري قد أعلن في نهاية شهر يونيو من العام الماضي عن قدوم طفله الأول، إذ نشر عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورة ليده ممسكًا بيد طفل رضيع، وعلق عليها قائلًا: "من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.. بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره"، إلا أنَّ يد طفله حينها لم تكن تشبه يد الأطفال المولودين حديثًا، بل الأطفال الأكبر عمرًا بعدة أسابيع،مما جعله يتعرض للعديد من التساؤلات حول وقت زواجه ووقت ولادة ابنه.

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وعلى صعيدٍ آخر كانت زوجة الفنان السوري، قد أثارت الاهتمام بعدما نشرت يوم أمس صورة قديمة لها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها بطريقة طريفة مشيرة إلى أنها تتبع قواعد الحجر المنزلي وكتبت: "جمعة أخرى فالدار ونطلعلكم تصاوري كي كنت في كرش أمي"، ما يعني أنها تشعر بالملل وأنها تنشر الصور على سبيل التسلية.

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