حياة الفهد تكشف حقيقة طلبها بطرد العمالة المصرية من الكويت

الكويت - لايف ستايل
ردت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، على الأنباء التي نُسبت لها مؤخرًا حول مطالبتها بطرد العمالة المصرية من الكويت في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدة، مؤكدة أنه لم تفعل ذلك، وأنها لا تلوم العمالة التي تعمل في الكويت خارج إطار القانون، ولكنها تقصد "تجار الإقامات"، قائلة: ""والله ما قلت، وتحية كبيرة جداً لمصر، أنا تعلمت الفن من المصريين ومن علمونا ودرسوا لنا مصريين، كافة حبابينا من المصريين".
وأضافت "الفهد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن دولة الكويت يوجد لديها جنسيات من مختلف أنحاء العالم، وتابعت:"نحن أكثر دولة بها جنسيات من مختلف أنحاء العالم..ويوجد بها عمالة خارج إطار القانون، يعملون على إدخالهم ما يعرفون بـتجار الإقامات ممن يضرون الوطن"، مشددة على أنها لم يخطر على بالها أن تسئ إلى مصر أو أى دولة عربية، مشددة على أن الكويت لا تستطيع أن تستغنى عن أى من العمالة لديها.
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