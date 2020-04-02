شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي لي كيرتس تظهر فى الموسم الثانى من The Mandalorian والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الممثلة العالمية جيمي لي كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، انتهى العمل من الموسم الثانى بالفعل، ولكن أبقى العاملون على السلسلة أمر انضمام كيرتس سرًا، وذلك لعدم كشف أى معلومات عن دورها فى الموسم الجديد.

وقررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثانٍ، بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير، ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.

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كما أعلنت شبكة ديزنى + عن طرحها فيلم National Treasure، بداية من 30 إبريل المقبل، ويعد هذا العمل من أكثر الأعمال المحبوبة لدى الكثيرين، الذين شعروا بخيبة أمل بعدم طرح العمل مع بداية عمل المنصة فى نوفمبر الماضى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "comicbook"، إلا أن الشبكة أبرمت صفقة مع نيتفلكس لـ طرح السلسلة على منصتها.

لا تزال سلسلة National Treasure تعرض على شبكة Netflix، لذلك إذا كنت مشتركًا في كلتا الخدمتين، فـ يمكنك من الناحية الفنية الانغماس في هذه الميزة المزدوجة الآن، سيكون عليك فقط مشاهدة واحد على Netflix والآخر على Disney +، على الأقل حتى 30 إبريل المقبل.