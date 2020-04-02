شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد Locke & Key لـ موسم ثانى بعد النجاح الذى حققه الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة نيتفلكس مسلسل Locke & Key، وذلك بعد النجاح الذى حققه العمل، الذى طرح فى 7 فبراير الماضى، وتراوحت تقييمات حلقاته الـ 10، بين 7.2 و 7. 8، على موقع imdb، سيشهد الموسم الجديد زيادة المخاطر بالنسبة إلى أشقاء لوك، وذلك أثناء أدائهم دورهم كحراس جدد للمفاتيح.
مسلسل Locke & Key من بطولة كيفن ألفيس، توماس ميتشل بارنيت، كوبي بيرد، آشا برومفيلد، ليزلا دي أوليفيرا، جريفين جلوك، اريك جريس، كونور جيسوب، إميليا جونز، هاليا جونز، بيتريس جونز، جينيفيف كانج، جاكسون روبرت سكوت، داربي ستانشفيلد، كولتون ستيوارت.
استنادًا إلى الروايات المصورة لجو هيل وجابرييل رودريجيز، يدور مسلسل الدراما والغموض بعد مقتل والدهم في ظروف غامضة، ينتقل الإخوة "لوك" ووالدتهم إلى منزل أجدادهم " Keyhouse"، الذي يتبين أنه يحتوي على مفاتيح سحرية قد يكون لها صلة بوفاة والدهم. وفي محاولة منهم لكشف حقيقة ما جرى للأب، يبدأ الأخوة "لوك" بتجربة المفاتيح التي يجدونها في أرجاء المنزل واستكشاف قدراتها الفريدة من نوعها، إلا أنّ فضولهم يؤدي إلى إيقاظ شيطان غامض من سباته لن يردعه شيء حتى يسرق هذه المفاتيح.
كما كشفت التقارير الأولية أن الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، سيصل إلى منصة البث نيتفلكس في 3 أبريل الجاري ، وفقا لما نشر على موقع " popculturetimes".
مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذى طابع يُشير إلى التحدي والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".
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