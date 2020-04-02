رامي جمال عن أزمة كورونا: "فخور ببلدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، رسالة يعلق بها على ما أظهرته كورونا في الشعوب. وكتب رامي جمال في رسالته أن كورونا أظهرت معادن الشعوب، فبعض الشعوب سرقة أجهزة طبية مع أنها كانت حلم لشباب كتير يسافروا ليها، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي تبادلوا السباب مع ظهور أزمة كورونا. وعلق رامي: "شكرا للأزمات اللي بتعرف وتعلم، كلي فخر ببلدي وناسها". يُذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرا ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحا كبيرا.

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