راندا البحيري للرئيس السيسي: "عملتلنا هيبة واحترام كبير بين الدول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونشرت راندا، صورة الرئيس السيسي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الرئيس السيسي اتخذ قرار بتحمل جميع نفقات العالقين بره مصر، و نفقات عودتهم وطيرانهم بطائرات خاصة مصرية، وأيضا نفقات عودتهم إقامتهم بفندق ميريديان مطار القاهرة".
وأضافت: " شكرا سيادة الريس، عملتلنا هيبة واحترام كبير بين الدول، وخوفت على أولادك بجد".
يذكر أن، الفنانة راندا البحيري تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "اختراق2"، من بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.
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