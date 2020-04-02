فيديو.. محمود حميدة يطالب متابعيه بعدم الذعر من "كورونا " ويحكي تجربته مع الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

قال الفنان القدير محمود حميدة، إنه يظهر للمرة الأولى عبر السوشيال ميديا، لسببين، وذلك في فيديو عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب".

وتابع حميدة، في الفيديو، أن السبب الأول يكمُن في أنه سبق له أن ظهر من خلال برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، نافيًا استخدامه للسوشيال ميديا، بعد أن انتحل أحد الأشخاص شخصيته دون علمه، وتسبب له في العديد من المشاكل، لذا خرج وقتها ليُعلن عن أنه ليس له حسابات على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنه حاليًا يمتلك حسابات رسمية على مواقع التواصل المختلفة.

وأوضح، أن السبب الثاني، هو مطالبته بعدم الذعر من انتشار وباء كورونا، لأن هذا يأتي بنتائج عكسية وسالبة للإنسان"اطمئنوا".

وروى حميدة، تجربته مع كورونا، والذي علم عنه لأول مرة خلال تواجده في مدينة الأقصر خلال فعاليات مهرجان السينما الأفريقية، مشيرا إلى أنه كان على متن طائرة رفقة الفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم، حيث فوجئ خلال افتتاح الفعاليات بأخبار متداولة عن مركب ظهرت بها حالات مصابة بالفيروس وتلاها إرسال طائرات لهم لنقلهم إلى منطقة العزل، مشيرًا إلى أنه صاحبهم خلال الحفل الافتتاح حالة من التوتر، والتي زادات تباعًا لتصل إلى أن الأقصر وقتها أصبحت من المدن التي بها الفيروس.

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واستكمل، أنه بعد ذلك جاءت قرارات الإجراءات الاحترازية، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية، فكان القرار خلال الفعاليات بعدم التجمهر والاكتفاء بمشاهدة العروض للجان التحكيم فقط، وتلاها إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي، وعدم تنظيم حفل ختام حتى عودتهم إلى القاهرة، وأنه خلال كل ذلك أصابه الاندهاش من كل هذا الذعر الذي صاحبهم في رحلة العودة.

وتابع حميدة، نحن نعلم أن الفيروس ليس له علاج، وأن كل ما علينا هو الأخذ بالأسباب والإجراءات الاحترازية وعدم الإهمال، خاصة أنه ليس هناك شيئًا يمنع عدم الإصابة بالمرض مع هذه الإجراءات، لافتا أن الذعر من الإصابة بالمرض يجعل الجميع متوتر ويؤثر تأثيرًا عكسيًا بالموجات الكهرومغناطيسية التي تمكنه من إصابة البعض.

وأنهى حديثه، بأنه يشارك حاليًا في مسلسل لما كنا صغيرين، مع الفنانين خالد النبوي، نسرين أمين، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسى، حيث يواصل التصوير حاليًا ويقوم بكافة الإجراءات الاحترازية خلال التصوير.