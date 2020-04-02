أحمد كرارة ضيف هنا الزاهد في هزر فزر

نشر الفنان أحمد كرارة صوورة له بصحبة هنا الزاهد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد علق على الصورة قائلًا: "قريبًا مع هنا الزاهد في برنامج هزر فزر" . تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي كل من أحمد كرارة وهنا الزاهد مع منشوره، حيث وصل الإعجاب بالصورة لأكثر من 4 آلاف شخص، وكذلك الكثير من Advertisements التعليقات. التعليقات. يذكر أن أحمد كرارة يشارك في مسلسل القمر آخر الدنيا والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم مع كل من بشرى، عمرو عابد، سميرة عبد العزيز وتدور أحداثه حول أسرة تختفي والدتهم ليتكاتف الأبناء في البحث عنها.

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