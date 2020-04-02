تعرف على رسالة نسرين طافش لجمهورها بشأن كورونا

أرسلت الفنانة نسرين طافش، رسالة لجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بأن لا يرهق الناس أنفسهم في التفكير ففي الكثير من الأوقات ما يبدو سيئًا في ظاهرة يكون خيرًا في باطنه، وذلك في إشارة إلى

انتشار فيروس كورونا

قالت نسرين " كن في الحاضر، لا تخسر ذاتك في عملية التفكير، كما أقول: "عندما تبكي الأنا على ما خسرته، تفرح الروح على ما وجدته.. لذا

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ما يبدو سيء ظاهريًا يكون له مهمة باطنية، وإلى ذلك الحين كن في الآن".

يذكر أن نسرين طافش قدمت في عام 2019 فيلم نادي الرجال السري مع كريم عبد العزيز وغادة عادل والذي حصل على متابعة جماهيرية كبيرة كذلك قدمت مسلسل مقامات العشق والذي عرض في موسم رمضان الماضي.