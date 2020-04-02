فيديو.. حسن الرداد يطلق مبادرة "علشان الدم ميقلش"

أطلق الفنان حسن الرداد، أمس الأربعاء، مبادرة خيرية جديدة، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لصالح المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة.

وظهر "الرداد" في الفيديو، قائلاً: "طبعا إحنا بنمر بظروف صعبة جدا، وده أكتر وقت إحنا محتاجين إننا نقف جنب بعض فيه.. مفيش أهم من صحة الإنسان وفى ناس قدرها إنها تفضل تنقل دم طول عمرها، وحياتها ممكن

تتعرض للخطر لو الدم دا قل، علشان كدة أنا فكرت أعمل المبادرة دى علشان أشجع الناس إنهم ينزلوا يتبرعوا بدمهم لننقذ أهالينا وكل حبايبنا، وأنا بتحدى في المبادرة دى أحمد السقا، إيمى سمير غانم، عمرو يوسف، وأمير كرارة، رامي رضوان، هشام ماجد، إنهم يعملوا فيديوهات ويشجعوا أكبر قدر ممكن من الناس علشان ينزلوا يتبرعوا بدمهم لصالح المركز القومى لنقل الدم في العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، وطبعا نخلى بالنا من نفسنا ونروح في الوقت المخصص للنزول فيه، ونلبس كمامات ونلبس جوانتيات وإن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكوا".

شاهد الفيديو من هنا..

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وفى جانب آخر، يصور الفنان حسن الرداد مسلسله الجديد "شاهد عيان" المرشح للعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل2020، والذى انطلق تصويره مؤخراً، ويشارك فى بطولته كلاً من: هنا شيحة، وبسمة ووليد فواز ومحمد لطفى وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف أحمد مجدى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.