تعرف على خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بيوم اليتيم

في إطار احتفال الإذاعة المصرية بيوم اليتيم، والذى يوافق الجمعة الأولى من كل أبريل، أكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أن احتفالية الإذاعة بهذا اليوم تأتى في إطار التأكيد على ضرورة التكافل وأهميته في حياتنا المعاصرة، وكيفية تحقيق مجتمع التكافل من خلال الأفراد والمؤسسات، بحيث يتلقى الأيتام الرعاية الواجبة لهم، والعمل على إبراز جهود مؤسسات المجتمع المدنى في تحقيق التكافل ورعاية الأيتام.



وأشار "نوار" إلى أن برامج الشبكات المختلفة ستحاول التركيز على عدة محاور مهمة من بينها التعريف بالمناسبة واختيار ذلك اليوم، والحديث عن وصايا الرسول وأحاديثه الشريفة، وكيفية تربية أطفالنا على التكافل ودور الأسرة والمجتمع في نشر قيم التكافل والعمل على إبراز جهود مؤسسات المجتمع المدنى ومواقف الإسلام من اليتيم وحقه على المجتمع وثواب رعايته من خلال الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، وإبراز وصايا الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم- وأحاديثه الشريفة بشأن كفالة اليتيم ورعايته، وحسن معاملته والإحسان إليه وكيفية رعاية اليتيم داخل الدار، وكيف يمكن تأمين مستقبل اليتيم، وإلقاء الضوء على أشهر القصص السينمائية التى تناولت قضية الطفل اليتيم، وأشهر الأيتام الذين أثروا في الحياة الإنسانية وكانت لهم بصمة واضحة.



وقال ابو العلا حبيب رئيس شبكة البرنامج العام في بيان صحفى أصدره اليوم أن الاحتفال سيكون خلال إجراء عدد من اللقاءات مع كلاً من "ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، والمهندس: مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الخير، حول دور الجمعية في الأخذ بيوم اليتيم، بالإضافة لإجراء لقاء

مع رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن في برنامج حكاية بين رقمين مع دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، لتتحدث عن مكانة اليتيم في الإسلام.

ويقدم ايضاً برنامج يوميات زوج تشجيعاً للأسر لتقديم كل ما هو جميل للأطفال بالإضافة لجولة داخل إحدى دور الأيتام والتعرف على الخدمات التي تقدم لهم.





وأوضح أن برنامج "حديث الصباح" سيتناول عنوان مكانة اليتم في الإسلام لفضيلة الدكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف، ويقدم برنامج المجلة الإسلامية لقاء حول حقوق اليتامى في الإسلام مع الشيخ عبد السميع أمين من علماء الأزهر الشريف، أما برنامج لؤلؤة من السنة سيركز على حق وكفالة اليتيم في الإسلام.

ويعرض برنامج رأي الدين فضل كفالة اليتيم وضيف الحلقة الدكتور محمد البطاح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.



من ناحية أخرى خصت إذاعة الكبار الفقرات والبرامج للحديث عن المناسبة في الفترات التالية لست وحدك دنيا ودين، أما البرامج فهي كنوز الكلام ، استنى اقولك، زيارة خاصة.

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وأكدت د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان الاحتفال بيوم اليتيم سيتم خلال البرامج التالية "أغنيات اليوم، يومك سعيد، صباح الخير يا عرب"، وفقرتين عن يوم اليتيم من الساعة 9 إلى 10، وحلقة خاصة بعنوان "دنيا الأطفال" من الساعة 10.40 -11.50، وبرنامج "معاني الحياة "و يتحدث حول معاني النيل والاحتواء والمحبة من الساعة 14.30 -15.30، وبرنامج أطفال اليوم يقدم حلقة خاصة عن المناسبة من الساعة 18 – 19،

"ونداء الجمعة"، وحلقة خاصة عن الرسول القدوة في معاملة اليتيم من الساعة 20.35 – 21.30

من جانبه قال الدكتور حسن مدني رئيس شبكة القرآن الكريم، سيتم تغطية المناسبة عن طريق البرامج التالية "كتابات إسلامية، الأسرة والمجتمع، طلائع الايمان، حديث الصباح ".



وأشارت نجلاء عبد البر رئيس شبكة الشباب والرياضة إلى أنه سوف تقدم الشبكة العديد من البرامج والفترات المفتوحة والتنويهات خصيصا من اجل هذا العام.



اولا الفترات المفتوحة وهى "شيكا بيكا" تقديم ايمان عزب وفترة مفتوحة تستضيف مجموعة من الأطفال لنتحدث معهم حول ضرورة التعاطف والاهتمام بالأطفال الأيتام والاحساس بهم سواء كانوا في المدارس أو النوادي أو أطفال الجيران.



وبرنامج فترة مفتوحة، نورالايمان تقديم عزة مصطفى تدور الفقرة حول تغطية نشاط الجمعيات المهتمة بالأطفال الأيتام واهم المشروعات المتخصصة لهم ونشر ثقافة الاهتمام بالطفل اليتيم.



بالإضافة إلى تطويع مجموعة من البرامج المسجلة لهذه المناسبة وهذه البرامج هي: "قيم إسلامية، حياتنا احلي، العدسة الزووم ".



وتقول سناء سليم رئيس شبكة الإذاعات الموجهة سيتم الاحتفال من خلال العمل في مال اليتيم 5 ق اعداد الدكتور عامر يس النجار، ويتناول ايات قرانية تحث على مخالطة اليتامي وتحذر من جعل ذلك ذريعة لفساد أموالهم أو اكلها بغير حق.



وبرنامج كلمات من نور5 ق وهي مقتطفات من القران والسنة ويذاع باللغات الأفريقية، وكلمات مضيئة 5ق ويذاع باللغة العربية.



وبرنامج حول الأحداث 10 ق الذي يذاع على هواء عربي أفريقيا يوم الخميس 2 أبريل لقاء مع د. إقبال السمالوطي العميد الأسبق لكلية الخدمة الاجتماعية ولقاء مع د. محمود عباس أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر للحوار حول اهمية الاحتفال بيوم اليتيم من الناحية الاجتماعية والدينية



وحلقات خاصة من البرامج الثقافية التالية:

برنامج شباب بلدنا ويعرض أهم المبادرات التي يقوم بها الشباب لإدخال السرور على قلوب الأيتام في ذلك اليوم وتقديم الدعم المعنوي لهم، ولقاء الأصدقاء باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والاوزبكية والسواحيلية ويدور حول الحكمة من تخصيص يوم لتكريم اليتيم كل عام.