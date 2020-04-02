سيرين عبد النور تُشارك جمهورها لحظات طريفة من داخل منزلها

بات نجوم الفن حول العالم، ولاسيما في الوطن العربي يُشاركون يومياتهم وكل ما يفعلونه خلال فترة "الحجر المنزلي" مع جمهورهم ومتابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد العزلة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، ويبدو أنَّ الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور باتت الأكثر نشاطا في هذا الأمر.

ونشرت الفنانة اللبنانية مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي تقوم بإعداد سلطة الفواكه، بينما يُسمع صوت زوجها فريد رحمة وهو يتحدث بطرافة عن أنها تحرص دائما على تحضير الطعام له، ويسألها عن طبق العشاء الذي تنوي تحضيره، لترد بأنها قد تجهز طبقا من السمك المشوي، وهو ما دفعه للقول بأنه لن يتمكن من النزول وشراء السمك، لتخبره بأنها قامت بتحضير كل شي وشرائه ووضعه في الثلاجة قبل الحجر، مشيرة إلى أنَّ زوجها "كثير بنق".

ولكن اللافت في الأمر أنه وبعد نشر هذا الفيديو، أخذ متابعو النجمة يسألونها عن وصفاتها وعن أطباقها التي تقوم بتحضيرها في المنزل، لترد عليهم عبر تويتر بكل طرافة، إلى أن جاء أحد المتابعين وتوجه إليها بالقول: "طب بما إنو هيك هيك عم نحكي ع الأكل شو أطيب أكله عندك واختاري حدا من الوسط الفني بتعزميه عليها.... وطبعا اذا اكله بحبها انو بجي انا كمان اذا ما عندك مانع".

لترد سيرين عليه بالقول :"وائل كفوري بعزمو على الفاصوليا بحبها كتير او شيش طاوق، نجوى كرم بتحب السلمون المشوي والتبولة"، وحين سؤال سيرين من قبل أحد المتابعين عن الطبق الذي ستدعو الفنانة اللبنانية إليسا إليه، أشارت إلى أنها ستقوم بدعوتها على طبق "شيش برك مع رز".

كما علقت على متابعة طلبت رأيها في كيك حضرته، لترد سيرين بالقول شي كتير بشهي، بينما ردت على أخرى طلبت رأيها في التبولة السورية بقولها: "هي الصورة مهزوزة ولا انا انعميت".

يُذكر أنَّ سيرين عبدالنور قامت بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع تويتر، في تحدي الصور القديمة الذى يهدف إلى استعادة الذكريات، وطلبت من جمهورها الدخول في التحدي، في ظل بقائهم داخل المنزل، وفقًا للإجراءات الاحترازية خوفا من فيروس كورونا، ليقوم محبوها بنشر صورتين لها من الماضي وتعلق عليهما بالقول: "هدول الصورتين كتير بحبهن".

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