تعرفوا على أبرز ضيوف "أبلة فاهيتا" بعد عودة برنامجها

قبل يوم واحد من موعد طرح الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تعود به الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا إلى الجمهور مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من عامين ونصف، طرح فريق عمل البرنامج، أغنية من إحدى الفقرات، والتي من المقرر أن تُعرض في أول حلقة من البرنامج، الخميس، عبر شاشة ON E.

ونشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه على انستغرام، فيديو للأغنية المنتظرة بعنوان "الكوارنتينا"، والتي تدور قصتها حول أجواء الملل التي سيطرت على البعض بسبب حظر التجول المفروض في عدة دول بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن في إطار كوميدي.

وحرص عدد من النجوم على دعم ومشاركة "أبلة فاهيتا" في أولى حلقات العودة، والظهور في كليب أغنية حلقة الغد، حيث ظهروا وهم يوثقون لحظات من حياتهم خلال فترة العزل المنزلي، ومن بين هؤلاء الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد صلاح حسني والفنان أمير عيد بالإضافة إلى بعض مشاهير السوشيال ميديا.



تفاصيل الموسم الجديد من "لايف من الدوبلكس"

وكان الحساب الرسمي لأبلة فاهيتا قد نشر مؤخرًا برومو الموسم الجديد من البرنامج الذي تعود به بعد غياب، وظهرت فاهيتا في الإعلان وهي تستعد لتصوير الحلقة الجديدة وتسأل بشكل كوميدي عن بعض الفنانات لكي تستضيفهن.

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ومن المقرر أن يُعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيق القاهرة على قناة ON E.

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