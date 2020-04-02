شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس ينعى آدم شليزنجر بعد وفاته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم العالمى توم هانكس الموسيقى آدم شليزنجر، وذلك من خلال حسابه على موقع الفيس بوك، حيث وصف يوم رحيله باليوم الحزين.

فيما نعت الراحل أيضًا صفحة جائزة الإيمى، حيث قالت إدارة الجائزة إن آدم فاز بجائزة إيمى ثلاث مرات، وأن موسيقاه وكلماته جلبت البهجة إلى عالم التلفزيون.

وكان دموقع فارايتى، أعلن عن وفاة الموسيقى وكاتب الأغانى آدم شليزنجر الحاصل على جائزة الإيمى بسبب فيروس كورونا عن عمر 52 عامًا، وهو الموسيقى الذى يتمتع بشعبية كبيرة وسبق وأن ترشح لجائزة الأوسكار فى التسعينيات.

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وفاة آدم ليست الأولى بين المشاهير، حيث سبق وأعلن موقع مترو عن وفاة أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars بسبب فيروس كورونا وهو واحد من أشهر مدربى اللهجات، إضافة إلى مشاركته بالتمثيل فى العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.

كما توفى الممثل الكوميدى اليابانى الشهير كين شيمورا بشكل مأساوى عن عمر يناهز السبعين، بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، والممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”، أيضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، وقد كان بلوم معروفًا بمشاركته فى أفلام مثل "Desperately Seeking Susan" و""Crocodile Dundee، بالإضافة إلى مجموعة من مسرحيات Broadway والإنتاج المسرحى والأعمال التلفزيونية.



