شكرا لقرائتكم خبر عن "من كتر ما شفت".. أحمد شيبة يسجل أغنية جديدة لطرحها بعد انتهاء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبى أحمد شيبة مع الموزع الموسيقي ميدو مزيكا في أغنية جديدة بعنوان "من كتر ما شفت"، من كلمات رضا المصري، وألحان حسين محمود، وهندسة صوت خالد رؤوف، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وسبق وتعاون "شيبة" مع مزيكا فى فى أغنية "شاب عجوز"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وهندسة صوت أحمد جودة، وأخرجها محمد حجازى.

في سياق أخريستعد "شيبة" لتقديم أغنية تتر مسلسل "الفتوة" الذى يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى المقبل.

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من ناحية أخرى، قدم "شيبة"، مؤخراً تتر مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، وحملت الأغنية نفس اسم العمل، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، وتم عرض المسلسل على قناة CBC.

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدى دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".