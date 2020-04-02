الدكتورة خلود: “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا”.. فماذا حصل؟!

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 02:59 صباحاً - احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مع زوجها الموديل امين بعيد زواجهما الرابع الذي صادف امس الاول من نيسان/ابريل.

ونشرت خلود مقطع فيديو من حفل زفافها وكتبت: “و كأنك أسقيت اضلعي فنبت قلباً متيماً بك ???????? ..اليوم عيد زواجنا كملنا ٤ سنوات وربي يديمنا لبعض .. حبيبي امين ربي يخليك لي ولا يحرمني منك و يخليك حق عيالك الحلوين يا اجمل ما خلق ربي”.