ريهام سعيد ترقص مع بناتها في عيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تهنئة خاصة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بمناسبة عيد ميلادها.

شاكوش قال في تهنئته لريهام سعيد: “بقول للأستاذة ريهام سعيد عقبال مليون سنة يا حبيبة قلبي.. حسن شاكوش بيحبك، وبيقولك عقبال مليون سنة”، ثم قام بالغناء لها أشهر أغنياته “بنت الجيران”.

مطرب المهرجانات أضاف: يارب أشوفك ان شاء الله أحسن واحدة في الدنيا، وان شاء الله ترجعي التلفزيون تاني وتكسري الدنيا”.

ريهام عبرت عن سعادتها الشديدة بتهنئة شاكوش لها، وقالت: “كنت فاكرة عيد ميلادي هيكون السنة دي غلس أوي، بس الحمد لله كورونا رجعتلي ولادي من انجلترا وسويسرا، أول مرة يحضروا معايا عيد ميلادي من 3 سنينن”.

وأضافت: “وكان نفسي أوي حسن شاكوش يغني في عيد ميلادي وغنى لي فعلا في عيد ميلادي من غير ما يجي، بشكرك جدا، وأنا بحبك أوي وبحترم اجتهادك، ومبسوطة إن أغنيتك لفت العالم”، وظهرت وهي ترقص مع ابنها وانتها على نغمات الأغنية.

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد فوجئت بهدية مميزة من شقيقتها “رانيا”، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، استعرضت خلاله هدية شقيقتها، والتي وصفتها بأنها “أغرب هدية” تلقتها.

الهدية كانت عبارة عن قالب تورتة على شكل مجسم لريهام سعيد وهي مرتدية الكمامة وأمامها مجسم لقفازات والمطهرات، كما أهدتها لوحة رسمت لها.

الإعلامية المصرية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الهدية المميزة من شقيقتها، وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “أغرب هديه جاتلي”.