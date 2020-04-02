أحمد بدير: بسبب كورونا فريق طبي يرافق النجوم في كواليس «كشف قانوني»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد بدير، الإجراءات الوقائية التي تتبع مع النجوم للوقاية من عدوى فيروس كورونا، في كواليس تصوير مسلسل “كشف قانوني”،والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أحمد بدير، قال في تصريحات صحفية، إن الشركة المنتجة قررت تقليص تصوير عدد المشاهد هذه الفترة، بحيث لا يتم تصوير المشاهد التي يشارك بها “مجاميع”.

وأضاف: “هناك العديد من الإجراءات التي يتبعها جميع العاملين باللوكيشن، والشركة المنتجة وفرت كل وسائل الأمان والسلامة لأسرة المسلسل، ويتواجد أيضًا في الكواليس فريق طبي، والتصوير يتم لفترة قصيرة وبعدها ينصرف الجميع”.

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وأشاد النجم الكبير بدور الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر تفوقت على دول متقدمة في مواجهة الأزمة، والحفاظ على أمن رعاياها بعد إرسال طائرات للمواطنين المصريين بالعديد من الدول.

مسلسل “كتف قانوني” يشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة “دي لايت” لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.

يواصل الفنان المصري أحمد بدير، حاليا، تصوير مشهد دوره في فيلمه الجديد “اللي خلف ما نمش”، للمخرج أشرف نادر، حيث انتهى من تصوير نصف مشاهد دوره في العمل خلال الايام القليلة الماضية، حيث يقدم من خلاله شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، ويجسد أحمد بدير شخصية رجل فقير يجد أموالا طائلة بالصدفة البحتة تجعله يعيش في رفاهية مبالغ فيها فيتغير سلوكه إلى الأسوأ حيث يتكبر علي من حوله ويستغني عن عائلته من أجل المال.