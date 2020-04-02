رامز جلال ينتظر استئناف «هيكل نظمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتظر الفنان والنجم المصري رامز جلال، موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد “هيكل نظمى”، الذى يشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر القادم 2020.

ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات وحظر التجوال حسب قرارات الحكومة المصرية يتم تأجيل موعد طرح الفيلم، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم “رغدة متوحشة” ، وفيلم “سبع البرومة .

ويجسد رامز جلال شخصية “صحفى” خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية “طبيبة” وتشاركه في تلك الأزمات.

ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ويجمع فيلم “هيكل نظمى” رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم “عيال حبيبة” للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.