طالبت بطردهم.. تصريحات مثيرة للجدل للفنانة الكويتية حياة الفهد عن الوافدين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا واسعا بتصريحاتها ضد الوافدين، والمصابين بفيروس “كورونا” غير الكويتيين.

الفنانة الكويتية طالبت بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس “كورونا” غير الكويتيين لبلادهم الأصلية، وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدي” على قناة “ATV”، “لو كان الأمر بيدي لرميت هؤلاء الوافدين في الصحراء”.

وأضافت: “احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون”.

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وتابعت: “الديرة خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللي بالشؤون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة، والله شيء يقهر”.

واستطردت: “اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل ب 12 دينار، الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع”.

واختتمت كلامها بقولها: “عندي اقتراح لوزيرة الشؤون، إذا كانت مو قادرة عليهم، كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب، ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة”.