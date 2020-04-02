أحمد آدم عن كورونا: يا ما دقت على الروس طبول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد آدم، عن وقتها في الحجر الصحي، والذي يقضيه أغلب الفنانين للحد من انتشار فيروس كورونا.

أحمد آدم، قال خلال لقائه في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on e:

إنه يستغل فترات الحظر بسبب فيروس كورونا، في الجلوس بمنزله أمام التلفزيون وقراءة الكتب، كما أن جميع الفنانين من جميع دول العالم يجلسون في البيوت، والشغل كله متوقف بسبب كورونا، وأنه كان يسجل فيلم له، ولكن توقف عن التصوير بسبب الفيروس.

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وأضاف، أنه يتابع الأخبار عن فيروس كورونا بشكل دقيق، وبصفة مستمرة، مشيدًا بإدارة الحكومة لأزمة كورونا، وأن عدد الإصابات بمصر قليل مقارنة بدول أخرى، ولأول مرة الشعب يكون ملتزم بالطريقة دي لآن الموضوع حياة أو موت.. أحنا أقوى من كدا ويا ما دقت على الروس طبول.. وأيام الكورونا هتبقى معانا ذكرى جميلة.

كما تحدث عن رأيه في نجوم “مسرح مصر”، والذين حققوا نجاحًا كبيرًا من خلال المسرحيات التي عرضت لهم قبل الإعلان عن انتهاء عروضهم قائلًا، إنه تربطه بهم صداقة قوية بمعظم الممثلين ولكنه كان معارضًا لفكرة تواجدهم المستمر.

وتابع، أن تواجدهم كل أسبوع يعتبر نجاحًا كبيرًا منهم لكنه كان دائم القلق من فكرة التواجد المستمر لهم والذي من الممكن أن يعرضهم للتعود وحرق كل ما لديهم.