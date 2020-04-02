أحمد داوود وعلا رشدي يحتفلان بعيد زواجهما العاشر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أحمد داوود ، بعيد زواجه العاشر من الفنانة علا رشدي، وذلك بنشر صورة لهما معًا عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد داوود، قال في تعليقه على الصورة: “كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرية ويا رب دايما مستحملين بعض.. ويا رب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي.. وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله.. عشر سنين جواز”.

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من ناحية أخرى، كان أحمد داود، قد أعلن عن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد “يوم 13” واستعداد وائل عبدالله مخرج العمل لعمليات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج.

أحمد داوود عرض له مؤخرا مسلسل «أهو دا اللي صار»، وشارك في العمل الفنانة روبي، محمد فراج، سوسن بدر، وعدد من الفنانين، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وكان آخر أعماله بالسينما الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، مع احمد عز، وعمرو يوسف.

على صعيد آخر، شارك أحمد داود، مؤخرًا، في بطولة فيلم “ولاد رزق 2”، بجانب كلاً من ‏أحمد عز، وعمرو ‏يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم ‏كضيوف شرف على رأسهم غادة ‏عادل وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق ‏العريان.