محمد ثروت مع سمير غانم في طفولته.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري محمد ثروت صورتين جمعته بالفنان الكبير سمير غانم، إحداهما في طفولته، والثانية التقطها حديثا معه.

ثروت علق على الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. بين الصوره والصوره سنين..الاستاذ سمير غانم عميد كوميديا الارتجال و الاكسسوار وصاحب مدرسه من اهم المدارس الكوميديه في تاريخ الفن المصري والعربي”.

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وأضاف: “هذا الرجل كان السبب الرئيسي وانا طفل في زيارته الأولى لأول مسرحيه ادخلها في حياتي مع والدي.. الله يرحمه.. في تغير تفكيري وطموحاتي كطفل أن أكون في المستقبل كالعاده كل الاطفال في هذه الفتره.. ظابط، دكتور، مهندس. طيار. إلى ممثل وكأنه سحرني برشاقه أدائه وخفة دمه المميزة جدااااااااااااااااااااا”.

واختتم كلامه قائلا: “اه.. نسيت أقول لكم اسم المسرحيه ايه.. هههههههههه.. أو ماحدش سالني . . . . .؟ فارس وبني خيبان”.

وكان الفنان محمد ثروت قد قال في تصرريحات سابقة إنه يتمنى تقديم شخصية الفنان سمير غانم، لأنه يحبه جدًا وشارك معه في أعمال متعددة منها “لهفة، وفي ال لا لالاند، وسوبر ميرو، ويحبه من زمان وبالنسبة له مثله الأعلى ويحب طريقته وهو عمل مدرسة لم تقدم قبل ذلك وهو رائد كوميديا الإرتجال وهذا شيء جميل جدًا.