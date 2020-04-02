نتائج تحليل كورونا لإيناس عز الدين سلبية.. وجمهورها يتهما بالبحث عن الشهرة

رنا صلاح الدين - كشفت وزارة الصحة عن نتائج تحليل الفنانة المصرية إيناس عز الدين، وذلك بعد ساعات قليلة من نقلها لمستشفى حميات إمبابة للعزل الصحي.

جاءت تحليل الفيروس سلبية، أي أن الفنانة لا تعاني من أعراض فيروس كرونا وأكد مدير المستشفى أنها تستعد لمغادرتها خلال ساعات قليلة.

إيناس عز الدين، كانت قد أثارت حالة جدل واسعة منذ دخولها المستشفى بسبب الفيديوهات التي قامت ببثها والتي كشفت فيها عن دفعها أموالًا مقابل دخولها للمستشفى وكذلك أموال أخرى للماسكات وهو الأمر الذي نفته إدارة المستشفى.

كما تعرضت لانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بنشر فيديو “لبرص”، داخل الغرفة واتهمت فيه المستشفى بالإهمال في الوقت الذي اتهمها الكثير من متابعيها بالتشهير بالمستشفى في ظل الأزمة التي تعانيها مصر وكذلك البحث عن الشهرة من خلال إدعائها المرض ونشر هذه الفيديوهات.

إيناس كانت قد كشفت عن إصابتها بالفيروس خلال رحلتها الأخيرة للمغرب، وكتبت: «مافيش حاجة حتى الآن اسمها علاج كورونا، والإجراءات المتبعة معايا في حالة الألم أو التهاب الحلق أو الصداع أخذ باراسيتامول أو بنادول أو ادول 500 وتقوية المناعة بفيتامين دي وفيتامين سي وأكل الخضار وفواكه تحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والكيوي والليمون والموز وشرب سوائل دافية والابتعاد عن المشروبات الباردة ووقف السكريات نهائياً.. والفيروس انتقل ليا وأنا راجعة من المغرب من اأبوعين في الطيارة عن طريق شخص كان مصاب وما قالش وهو كان عارف وتم اكتشاف إصابته لما وصل مصر».