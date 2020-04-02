أول صورة لتوأم جومانا بوعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية اللبنانية جومانا بوعيد محبيها ومتابعيها، ونشرت أول صورة لتوأمها، وشكرت لكل الطاقم الطبي الذي رافقها في رحلة الولادة، معربة عن فخرها بالدعم الطبي الذي تلقته في لبنان.

جومانا حافظت على عدم نشر صورة تكشف ملامح التوأم كاملة، بينما اكتفت بنشر صورة لأيديهم، وكشفت الأسماء التي اطلقتها عليهما في تعليق كتبت فيه: «ملاكنا الصغيرين كلوي ومالك.. أنارتوا حياتنا شكراً للرب»، حيث تلقت المذيعة اللبنانية تهاني متابعيه من محبيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني والإعلامي وخارجه، متمنيين لها ولتوأمها وافر الصحة والسلامة.

يُذكر أن جومانا تزوجت من رجل الأعمال سايد فينيانوس سركيس بعد قصة حب جمعتهما في 14 سبتمبر 2013 ، في حفل ضخم بحضور النجوم.

على الجانب المهني، بدأت جومانا بوعيد مسيرتها الإذاعية على الشاشة عبر شبكة ART، ثم انتقلت إلى روتانا، حيث قدمت مجموعة من أشهر البرامح الفنية ومن أبرزها «مع حبي»، «كلمة فصل»، كما اعدت وقدمت افلاما وثائقية تتمحور حول السير الذاتية لكبار من العالم العربي، وشاركت في تقديم العديد من الحفلات والمهرجانات العربية.