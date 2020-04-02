نيرمين الفقي تنفي خطبتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، على الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول خطبتها لأحد الأشخاص والذين نشرت صور لها برفقته في الفترة الأخيرة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقة يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هوا أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم.. ده راجل مصور الحقيقة محترم.. ونزلت الصور من زمان.. أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة.. وبعدين الأخبار تتاخد من صفحتي الرسمية”.

من ناحية أخرى شاركت نيرمين الفقي، مؤخرا في حكاية “ما يطلبه المستمعون” ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” ‏الذي عرض عبر قناتي‎ mbc ‎وON.

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حكاية “ما يطلبه المستمعون” من بطولة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. من تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أبو العروسة”، والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وقدمت خلاله شخصية عبير والتي حققت نجاحا كبيرا حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.

ونيرمين من جميلات الدراما المصرية قدمت في بداياتها عدد من الأدوار الناجحة ومنها: «الليل وآخره، الأصدقاء، حياة الجوهري»، وغيرها، وابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقالت إن والدتها مرت بمرحلة مرض طويلة قبل وفاتها، وكان لزاما عليها أن تبتعد عن الفن وتبقى بجانبها، ولم تندم على ما فعلته.