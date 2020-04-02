ميريام فارس تصفق للجيش الأبيض مع نجلها الوحيد في شرفة منزلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في مبادرة «زقفة للأبطال» التي أطلقها بعض النشطاء في لبنان، والتي دعت لإطلاق صقفة من شرفات المنازل كتحية للطواقم الطبية التي تقف في وجه الحرب ضد فيروس كورونا.

ملكة المسرح نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه داخل شرفة منزلها مع ابنها الوحيد «جايدن»، وقالت: «وقفة تحية وإجلال لكل الطاقم الطبي الأبطال في لبنان، يلا نصفق لهم ماما»، وبدأت في التصفيق بقوة للجيش الأبيض.

يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.

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من ناحية أخرى، تم الغاء حفل النجمة اللبنانية ميريام فارس الأخير، والذي كان من المقرر أن تحييه في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة، ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية، يوم 20 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا عالمياً، حفاظاً على سلامة الجمهور.

ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.