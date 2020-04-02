شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: مانقولش زهقنا نُقول الحمد لله إن الوباء ده خلانا نقعد فى البيت والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يوجه رسالة لمتابعيه وللجميع الذين يمكثون في منازلهم تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال حسني، في الفيديو الذي نشره "أنا بس عاوز أقول رأيي الشخصي عن الموضوع دا إن في كوميكس كتير على الناس اللي زعلانة أنها قاعدة في البيت، لأن ربنا لو كان ابتلانا في بأن يكون في أزمة في البيت واضطرينا أننا نسيبه ونطلع منه، كان ساعتها هيكون الوضع أسوأ من دلوقتي، الحمدلله على نعمة البيت".



تامر حسني



تامر

وعلق النجم تامر حسني، "مانقولش زِهقنا نُقول الحّمدُلله، عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفس، بس أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا وماشي عالكُل، إن شاء الله ربنا يعديها على خير.. الحّمدُلله".

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى كان قد طرح ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار السريع لفيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع، وتقول كلمات الابتهال: "انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا ‏بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من ‏إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق ‏قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا".‏