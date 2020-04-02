محمود البزاوى يقترب من نهاية "فرصة ثانية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى الفنان محمود البزاوى من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "فرصة ثانية" بعد 4 أيام حيث يكثف مخرج العمل مرقس عادل عدد ساعات التصوير بشكل يومى للحاق بالعرض فى موسم دراما رمضان المقبل.
مسلسل "فرصة تانية"، يشارك فى بطولته ياسمين صبرى كل من أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.
وكانت أخر أعمال محمود البزاوى مسلسل "أبو جبل" الذي قدمها في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته النجم مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، حسن حسني، محمد علي رزق، عائشة بن أحمد، مريم حسن، عايدة رياض، ناهد رشدي، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.
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