شكرا لقرائتكم خبر عن "لما بتوحشينى..بحط إيدى على قلبى"..فضل شاكر يعود بتوقيع وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب فضل شاكر لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي علي أباظة، وتقول كلمات الأغنية ":لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى..كأنى بضمك ليا..وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى ..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية، ومن المقرر طرحها على يوتيوب خلال الأسبوع المقبل.

وطرح النجم فضل شاكر مؤخرا أغنية تحمل اسم "ياترى" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهرديب، على موقع "يوتيوب".

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وطرح فضل شاكرأغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، عبرقناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها نهاية العام الماضى.

وطرح فضل شاكر أغنية "مع السلامة" باللهجة المصرية فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسب مشاهدة عالية.